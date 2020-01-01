HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HedgewaterDAO ($HWTR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HedgewaterDAO ($HWTR) Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.hedgewater.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gitbook.hedgewater.xyz/ Αγοράστε $HWTR τώρα!

HedgewaterDAO ($HWTR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HedgewaterDAO ($HWTR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 182.23K $ 182.23K $ 182.23K Συνολική προμήθεια: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 189.70K $ 189.70K $ 189.70K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00101261 $ 0.00101261 $ 0.00101261 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00169966 $ 0.00169966 $ 0.00169966 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HedgewaterDAO ($HWTR)

Tokenomics HedgewaterDAO ($HWTR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HedgewaterDAO ($HWTR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $HWTR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $HWTR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $HWTR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $HWTR token!

Πρόβλεψη Τιμής $HWTR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $HWTR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $HWTR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του $HWTR Token τώρα!

