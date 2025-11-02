HEDGE (HEDGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00040909 $ 0.00040909 $ 0.00040909 Κατώτ. 24H $ 0.00043132 $ 0.00043132 $ 0.00043132 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00040909$ 0.00040909 $ 0.00040909 Υψηλ. 24H $ 0.00043132$ 0.00043132 $ 0.00043132 Υψηλή συνέχεια $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +106.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +106.21%

HEDGE (HEDGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041004. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HEDGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00040909 και ενός υψηλού $ 0.00043132, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HEDGE είναι $ 0.00054337, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008602.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HEDGE έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -4.89% τις τελευταίες 24 ώρες και +106.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HEDGE (HEDGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 410.04K$ 410.04K $ 410.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 410.04K$ 410.04K $ 410.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HEDGE είναι $ 410.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HEDGE είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999984245.8355052. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 410.04K