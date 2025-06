Τι είναι Health and Wealth (HEWE)

HEWE is a native token of the AmChain blockchain, a platform designed to provide secure, transparent, and efficient solutions in the blockchain space. Utilizing a Proof-of-Authority (PoA) consensus mechanism, AmChain aims to facilitate fast and cost-effective transactions. HEWE serves as the key utility token within the ecosystem, allowing users to access various services, from digital banking to future-oriented applications. With features focused on scalability, security, and usability, HEWE is positioned as a versatile asset in the evolving blockchain landscape.

Health and Wealth (HEWE) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος