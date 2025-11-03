Hazmat (HZMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Κατώτ. 24H $ 0.00000944 $ 0.00000944 $ 0.00000944 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Υψηλ. 24H $ 0.00000944$ 0.00000944 $ 0.00000944 Υψηλή συνέχεια $ 0.00026596$ 0.00026596 $ 0.00026596 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000933$ 0.00000933 $ 0.00000933 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.95%

Hazmat (HZMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000942. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HZMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000094 και ενός υψηλού $ 0.00000944, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HZMT είναι $ 0.00026596, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000933.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HZMT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hazmat (HZMT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hazmat είναι $ 9.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HZMT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.42K