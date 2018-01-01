HayCoin (HAY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HayCoin (HAY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HayCoin (HAY) A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap. The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1. Επίσημη ιστοσελίδα: https://haycoin.vip/

HayCoin (HAY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HayCoin (HAY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1000.00K $ 1000.00K $ 1000.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 79.74B $ 79.74B $ 79.74B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,314,332 $ 5,314,332 $ 5,314,332 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 39,475 $ 39,475 $ 39,475 Τρέχουσα τιμή: $ 79,744 $ 79,744 $ 79,744

Tokenomics HayCoin (HAY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HayCoin (HAY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HAY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HAY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HAY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HAY token!

Πρόβλεψη Τιμής HAY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HAY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HAY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HAY Token τώρα!

