Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,948 $ 109,948 $ 109,948 Κατώτ. 24H $ 113,576 $ 113,576 $ 113,576 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,948$ 109,948 $ 109,948 Υψηλ. 24H $ 113,576$ 113,576 $ 113,576 Υψηλή συνέχεια $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Χαμηλότερη τιμή $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.82%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $109,959. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HCBBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,948 και ενός υψηλού $ 113,576, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HCBBTC είναι $ 128,529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 81,202.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HCBBTC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -3.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 0.07 0.07 0.07 Συνολικός Όγκος 0.06889133 0.06889133 0.06889133

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC είναι $ 7.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HCBBTC είναι 0.07, με συνολική προσφορά 0.06889133. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.58K