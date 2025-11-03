ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC είναι 109,959 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HCBBTC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HCBBTC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HCBBTC

Πληροφορίες Τιμής HCBBTC

Τι είναι το HCBBTC

Επίσημος Ιστότοπος HCBBTC

Tokenomics HCBBTC

Προβλέψεις Τιμών HCBBTC

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Τιμή (HCBBTC)

Live Τιμή 1 HCBBTC σε USD

$109,959
-3.10%1D
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:38:19 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 109,948
Κατώτ. 24H
$ 113,576
Υψηλ. 24H

$ 109,948
$ 113,576
$ 128,529
$ 81,202
--

-3.18%

-0.82%

-0.82%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $109,959. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HCBBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,948 και ενός υψηλού $ 113,576, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HCBBTC είναι $ 128,529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 81,202.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HCBBTC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -3.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.58K
--
$ 7.58K
0.07
0.06889133
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC είναι $ 7.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HCBBTC είναι 0.07, με συνολική προσφορά 0.06889133. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.58K

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC σε USD ήταν $ -3,617.4246576525.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC σε USD ήταν $ -10,300.2443865000.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC σε USD ήταν $ +3,574.0193688000.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC σε USD ήταν $ -5,307.18112513913.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -3,617.4246576525-3.18%
30 ημέρες$ -10,300.2443865000-9.36%
60 Ημέρες$ +3,574.0193688000+3.25%
90 Ημέρες$ -5,307.18112513913-4.60%

Τι είναι Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Ελέγξτε την Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC πρόβλεψη τιμής τώρα!

HCBBTC σε Τοπικά Νομίσματα

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HCBBTC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Πόσο αξίζει το Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HCBBTC στο USD είναι 109,959 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HCBBTC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HCBBTC σε USD είναι $ 109,959. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HCBBTC είναι $ 7.58K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HCBBTC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HCBBTC είναι 0.07 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HCBBTC;
Το HCBBTC πέτυχε τιμή ATH ύψους 128,529 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HCBBTC;
Το HCBBTC είχε τιμή ATL ύψους 81,202 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HCBBTC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HCBBTC είναι -- USD.
Θα ανέβει το HCBBTC υψηλότερα φέτος;
Το HCBBTC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HCBBTC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

