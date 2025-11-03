HATO WORLD (HATIES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000561 $ 0.00000561 $ 0.00000561 Κατώτ. 24H $ 0.00000566 $ 0.00000566 $ 0.00000566 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000561$ 0.00000561 $ 0.00000561 Υψηλ. 24H $ 0.00000566$ 0.00000566 $ 0.00000566 Υψηλή συνέχεια $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.62%

HATO WORLD (HATIES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000566. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HATIES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000561 και ενός υψηλού $ 0.00000566, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HATIES είναι $ 0.00004979, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000547.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HATIES έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HATO WORLD (HATIES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.75M 998.75M 998.75M Συνολικός Όγκος 998,747,745.602415 998,747,745.602415 998,747,745.602415

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HATO WORLD είναι $ 5.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HATIES είναι 998.75M, με συνολική προσφορά 998747745.602415. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.65K