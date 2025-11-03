HAT Solana (HAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001521 $ 0.00001521 $ 0.00001521 Κατώτ. 24H $ 0.00001555 $ 0.00001555 $ 0.00001555 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001521$ 0.00001521 $ 0.00001521 Υψηλ. 24H $ 0.00001555$ 0.00001555 $ 0.00001555 Υψηλή συνέχεια $ 0.00097028$ 0.00097028 $ 0.00097028 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001316$ 0.00001316 $ 0.00001316 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.06%

HAT Solana (HAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001524. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001521 και ενός υψηλού $ 0.00001555, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAT είναι $ 0.00097028, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001316.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HAT Solana (HAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.80M 998.80M 998.80M Συνολικός Όγκος 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HAT Solana είναι $ 15.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAT είναι 998.80M, με συνολική προσφορά 998804712.02. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.23K