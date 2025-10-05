HashTensor (SN16) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.843368 Υψηλ. 24H $ 0.891633 Υψηλή συνέχεια $ 4.08 Χαμηλότερη τιμή $ 0.687579 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +25.52%

HashTensor (SN16) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.873641. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN16 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.843368 και ενός υψηλού $ 0.891633, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN16 είναι $ 4.08, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.687579.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN16 έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +0.72% τις τελευταίες 24 ώρες και +25.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HashTensor (SN16) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.41M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.41M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.75M Συνολικός Όγκος 2,753,779.693506772

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HashTensor είναι $ 2.41M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN16 είναι 2.75M, με συνολική προσφορά 2753779.693506772. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.41M