Πληροφορίες HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What’s next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin Επίσημη ιστοσελίδα: https://hpths777inu.com/ Αγοράστε ETHEREUM τώρα!

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 286.79K $ 286.79K $ 286.79K Συνολική προμήθεια: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 286.79K $ 286.79K $ 286.79K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01150753 $ 0.01150753 $ 0.01150753 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00029007 $ 0.00029007 $ 0.00029007 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Tokenomics HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ETHEREUM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ETHEREUM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ETHEREUM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ETHEREUM token!

