Πληροφορίες harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://millennialcoin.net/ Αγοράστε MILLENNIAL τώρα!

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Συνολική προμήθεια: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00118887 $ 0.00118887 $ 0.00118887 Μάθετε περισσότερα για την τιμή harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Tokenomics harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MILLENNIAL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MILLENNIAL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MILLENNIAL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MILLENNIAL token!

