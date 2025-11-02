Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 41.95 $ 41.95 $ 41.95 Κατώτ. 24H $ 44.54 $ 44.54 $ 44.54 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 41.95$ 41.95 $ 41.95 Υψηλ. 24H $ 44.54$ 44.54 $ 44.54 Υψηλή συνέχεια $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Χαμηλότερη τιμή $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.44%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $42.21. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAKHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 41.95 και ενός υψηλού $ 44.54, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAKHYPE είναι $ 59.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.77.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAKHYPE έχει αλλάξει κατά -1.30% την τελευταία ώρα, -3.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 149.05K 149.05K 149.05K Συνολικός Όγκος 149,047.2977990878 149,047.2977990878 149,047.2977990878

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Harmonix kHYPE είναι $ 6.29M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAKHYPE είναι 149.05K, με συνολική προσφορά 149047.2977990878. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.29M