HARLOD (HARLOD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.05%

HARLOD (HARLOD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HARLOD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HARLOD είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HARLOD έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +5.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HARLOD (HARLOD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.68K$ 27.68K $ 27.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.68K$ 27.68K $ 27.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.22M 999.22M 999.22M Συνολικός Όγκος 999,219,562.279875 999,219,562.279875 999,219,562.279875

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HARLOD είναι $ 27.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HARLOD είναι 999.22M, με συνολική προσφορά 999219562.279875. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.68K