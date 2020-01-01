Hara (HART) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hara (HART), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hara (HART) Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Επίσημη ιστοσελίδα: https://haratoken.io/index.html Whitepaper (Λευκή Βίβλος): http://haratoken.io/download/whitepaper Αγοράστε HART τώρα!

Hara (HART) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hara (HART), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Συνολική προμήθεια: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00185151 $ 0.00185151 $ 0.00185151 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hara (HART)

Tokenomics Hara (HART): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hara (HART) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HART token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HART token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HART, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HART token!

