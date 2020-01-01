HALO Network (HO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το HALO Network (HO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες HALO Network (HO) HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.halo.land/ Αγοράστε HO τώρα!

HALO Network (HO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για HALO Network (HO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 114.06K $ 114.06K $ 114.06K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 8.38 $ 8.38 $ 8.38 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00538213 $ 0.00538213 $ 0.00538213 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00543149 $ 0.00543149 $ 0.00543149 Μάθετε περισσότερα για την τιμή HALO Network (HO)

Tokenomics HALO Network (HO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του HALO Network (HO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HO token!

Πρόβλεψη Τιμής HO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HO Token τώρα!

