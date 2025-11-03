Halo (HLO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78%

Halo (HLO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HLO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HLO είναι $ 0.04466995, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HLO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -1.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Halo (HLO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 208.21M 208.21M 208.21M Συνολικός Όγκος 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Halo είναι $ 48.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HLO είναι 208.21M, με συνολική προσφορά 2100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 489.03K