Haku Ryujin on Solana weaves its narrative from the rich tapestry of Eastern mythology, connecting holders to timeless stories of dragons, gods, and the harmonious balance of nature. $HAKU transforms into a digital talisman within the Solana blockchain The White Dragon, being a symbol of purity, aligns with the idea of renewal and fresh beginnings. The Year of the Dragon is often considered a period of transformation and new opportunities. The white color symbolizes a clean slate, providing a chance for individuals to start afresh with a sense of purity and positivity. Haku Ryujin token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications.

Haku Ryujin (HAKU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 999.90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.69K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000369

Tokenomics Haku Ryujin (HAKU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Haku Ryujin (HAKU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HAKU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HAKU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

