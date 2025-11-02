HAiO (HAIO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01870528 $ 0.01870528 $ 0.01870528 Κατώτ. 24H $ 0.01916338 $ 0.01916338 $ 0.01916338 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01870528$ 0.01870528 $ 0.01870528 Υψηλ. 24H $ 0.01916338$ 0.01916338 $ 0.01916338 Υψηλή συνέχεια $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.95%

HAiO (HAIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01880491. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01870528 και ενός υψηλού $ 0.01916338, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAIO είναι $ 0.04475526, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01719764.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAIO έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, -0.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HAiO (HAIO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.81M$ 18.81M $ 18.81M Προμήθεια Κυκλοφορίας 292.98M 292.98M 292.98M Συνολικός Όγκος 999,987,376.5933496 999,987,376.5933496 999,987,376.5933496

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HAiO είναι $ 5.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAIO είναι 292.98M, με συνολική προσφορά 999987376.5933496. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.81M