haHYPE (HAHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 42.53 $ 42.53 $ 42.53 Κατώτ. 24H $ 45.14 $ 45.14 $ 45.14 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 42.53$ 42.53 $ 42.53 Υψηλ. 24H $ 45.14$ 45.14 $ 45.14 Υψηλή συνέχεια $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Χαμηλότερη τιμή $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.75%

haHYPE (HAHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $42.5. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 42.53 και ενός υψηλού $ 45.14, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAHYPE είναι $ 59.84, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 14.81.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAHYPE έχει αλλάξει κατά -2.28% την τελευταία ώρα, -3.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

haHYPE (HAHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 125.11K 125.11K 125.11K Συνολικός Όγκος 125,111.4446097318 125,111.4446097318 125,111.4446097318

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του haHYPE είναι $ 5.34M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAHYPE είναι 125.11K, με συνολική προσφορά 125111.4446097318. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.34M