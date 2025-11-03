Haedal Staked WAL (HAWAL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.226305 $ 0.226305 $ 0.226305 Κατώτ. 24H $ 0.235722 $ 0.235722 $ 0.235722 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.226305$ 0.226305 $ 0.226305 Υψηλ. 24H $ 0.235722$ 0.235722 $ 0.235722 Υψηλή συνέχεια $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Χαμηλότερη τιμή $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.98%

Haedal Staked WAL (HAWAL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.228624. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAWAL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.226305 και ενός υψηλού $ 0.235722, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAWAL είναι $ 0.455937, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.129313.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAWAL έχει αλλάξει κατά -0.51% την τελευταία ώρα, -1.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.49K$ 36.49K $ 36.49K Προμήθεια Κυκλοφορίας 160.00K 160.00K 160.00K Συνολικός Όγκος 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Haedal Staked WAL είναι $ 36.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAWAL είναι 160.00K, με συνολική προσφορά 160000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.49K