Haedal Staked SUI (HASUI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Haedal Staked SUI (HASUI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Haedal Staked SUI (HASUI) haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.haedal.xyz/ Αγοράστε HASUI τώρα!

Haedal Staked SUI (HASUI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Haedal Staked SUI (HASUI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Συνολική προμήθεια: $ 44,90M $ 44,90M $ 44,90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 181,66M $ 181,66M $ 181,66M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,6 $ 5,6 $ 5,6 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0,480968 $ 0,480968 $ 0,480968 Τρέχουσα τιμή: $ 4,05 $ 4,05 $ 4,05 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Haedal Staked SUI (HASUI)

Tokenomics Haedal Staked SUI (HASUI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Haedal Staked SUI (HASUI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HASUI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HASUI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HASUI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HASUI token!

Πρόβλεψη Τιμής HASUI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HASUI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HASUI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HASUI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!