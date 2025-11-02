Habitat (HABITAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.076976 Υψηλ. 24H $ 0.079906 Υψηλή συνέχεια $ 0.173107 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04370948 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.61% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.91%

Habitat (HABITAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.076737. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HABITAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.076976 και ενός υψηλού $ 0.079906, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HABITAT είναι $ 0.173107, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04370948.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HABITAT έχει αλλάξει κατά -0.61% την τελευταία ώρα, -3.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Habitat (HABITAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.67M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 73.56M Συνολικός Όγκος 99,999,839.802692

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Habitat είναι $ 5.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HABITAT είναι 73.56M, με συνολική προσφορά 99999839.802692. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.70M