Πληροφορίες H0L0 (H0L0) Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom. The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world's first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms. This isn't merely a book—it's a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn't just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity. Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture. At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect. Επίσημη ιστοσελίδα: https://h0l0.io/

H0L0 (H0L0) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για H0L0 (H0L0), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.60K $ 21.60K $ 21.60K Συνολική προμήθεια: $ 965.09M $ 965.09M $ 965.09M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 965.09M $ 965.09M $ 965.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.60K $ 21.60K $ 21.60K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00256049 $ 0.00256049 $ 0.00256049 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics H0L0 (H0L0): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του H0L0 (H0L0) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός H0L0 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα H0L0 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

