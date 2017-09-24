GXChain (GXC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το GXChain (GXC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες GXChain (GXC) From the developers at Gongxinbao (GXB) comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on September 24, 2017, can be used for data exchanging in any industry. Currently, the platform offers solutions for enterprises that engage in network loan, automobile finance, personal loan in internet finance and banks. GXChain is a blockchain that supports the development of a great number of applications. Unlike other public chains, GXChain does not only support smart contract or blockchain as a service (BaaS) but also delivers many exclusive services, such as ID verification, multi-dimensional data, KYC, and swift login. GXChain currently has 100,000 TPS, which can support most business applications, and it also supports issuing new assets. The second application based on GXChain, GXB Decentralized App (Dapp), deals with personal credit management and face to face credit verification. GXChain employs delegate proof of stake (DPoS) for record tracking on the blockchain and proof of credit share (PoCS) for data exchange consensus. Minqiang Huang is the Founder and CEO, having more than 10 years of experience in data exchange, blockchain, and financial technology. He first became interested in cryptocurrency back in 2012, and since then he started several projects in this market. He was the former CTO at Hakim Unique Internet Co Ltd, and Director of financial services of HAKIM UNIQUE. He received his bachelor degree in computer science at Shandong University of Science and Technology, and his master in management at Hong Kong Finance and Economics College. Guojun Tu is the Co-founder and Vice President, and is a serial entrepreneur, having over 21 years of experience in the field of information security, financial transactions, and computer science. Guojun activated as a senior executive at 3 public traded IT company. He received his bachelor degree in computer science at Hunan University. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.gxb.io/ Αγοράστε GXC τώρα!

GXChain (GXC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για GXChain (GXC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 43.45M $ 43.45M $ 43.45M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 57.94M $ 57.94M $ 57.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.189778 $ 0.189778 $ 0.189778 Τρέχουσα τιμή: $ 0.579239 $ 0.579239 $ 0.579239 Μάθετε περισσότερα για την τιμή GXChain (GXC)

Tokenomics GXChain (GXC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του GXChain (GXC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GXC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GXC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GXC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GXC token!

