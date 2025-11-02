Gut Says (GUT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.66%

Gut Says (GUT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUT είναι $ 0.00106126, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUT έχει αλλάξει κατά -0.33% την τελευταία ώρα, -5.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gut Says (GUT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 164.68K$ 164.68K $ 164.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 164.68K$ 164.68K $ 164.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 946.33M 946.33M 946.33M Συνολικός Όγκος 946,326,695.182748 946,326,695.182748 946,326,695.182748

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gut Says είναι $ 164.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUT είναι 946.33M, με συνολική προσφορά 946326695.182748. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 164.68K