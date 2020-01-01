Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gunstar Metaverse (GSTS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gunstar Metaverse (GSTS) What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gunstar Metaverse (GSTS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 74.69K $ 74.69K $ 74.69K Συνολική προμήθεια: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 88.89K $ 88.89K $ 88.89K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00022223 $ 0.00022223 $ 0.00022223 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gunstar Metaverse (GSTS)

Tokenomics Gunstar Metaverse (GSTS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gunstar Metaverse (GSTS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GSTS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GSTS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GSTS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GSTS token!

