Gunda (GUNDA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00057196 $ 0.00057196 $ 0.00057196 Κατώτ. 24H $ 0.00059148 $ 0.00059148 $ 0.00059148 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00057196$ 0.00057196 $ 0.00057196 Υψηλ. 24H $ 0.00059148$ 0.00059148 $ 0.00059148 Υψηλή συνέχεια $ 0.00074739$ 0.00074739 $ 0.00074739 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00040438$ 0.00040438 $ 0.00040438 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50%

Gunda (GUNDA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00058337. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUNDA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00057196 και ενός υψηλού $ 0.00059148, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUNDA είναι $ 0.00074739, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00040438.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUNDA έχει αλλάξει κατά -0.60% την τελευταία ώρα, +1.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gunda (GUNDA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 584.20K$ 584.20K $ 584.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 584.20K$ 584.20K $ 584.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gunda είναι $ 584.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUNDA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 584.20K