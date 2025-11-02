GUMMY (GUMMY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.227728 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.54% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -7.40%

GUMMY (GUMMY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUMMY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUMMY είναι $ 0.227728, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUMMY έχει αλλάξει κατά -2.37% την τελευταία ώρα, -2.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GUMMY (GUMMY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 469.20K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 469.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 792.60M Συνολικός Όγκος 792,595,209.0382487

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GUMMY είναι $ 469.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUMMY είναι 792.60M, με συνολική προσφορά 792595209.0382487. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 469.20K