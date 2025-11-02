Gugo (GUGO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00086375 Υψηλ. 24H $ 0.00090071 Υψηλή συνέχεια $ 0.0146709 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00083234 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.72%

Gugo (GUGO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00086738. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUGO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00086375 και ενός υψηλού $ 0.00090071, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUGO είναι $ 0.0146709, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00083234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUGO έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -2.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gugo (GUGO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 857.39K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 857.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 990.10M Συνολικός Όγκος 990,098,452.894598

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gugo είναι $ 857.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUGO είναι 990.10M, με συνολική προσφορά 990098452.894598. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 857.39K