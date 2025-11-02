Guardian Token (GUARDIAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00085109$ 0.00085109 $ 0.00085109 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00053741$ 0.00053741 $ 0.00053741 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.53%

Guardian Token (GUARDIAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00060494. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUARDIAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUARDIAN είναι $ 0.00085109, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00053741.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUARDIAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +6.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 419.41K$ 419.41K $ 419.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 419.41K$ 419.41K $ 419.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 693.31M 693.31M 693.31M Συνολικός Όγκος 693,308,389.030029 693,308,389.030029 693,308,389.030029

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Guardian Token είναι $ 419.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUARDIAN είναι 693.31M, με συνολική προσφορά 693308389.030029. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 419.41K