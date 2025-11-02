ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Guardian Token είναι 0.00060494 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GUARDIAN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GUARDIAN εύκολα στη MEXC τώρα.

Guardian Token Τιμή (GUARDIAN)

Live Τιμή 1 GUARDIAN σε USD

$0.00060494
$0.00060494$0.00060494
0.00%1D
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:30:45 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00085109
$ 0.00085109$ 0.00085109

$ 0.00053741
$ 0.00053741$ 0.00053741

--

--

+6.53%

+6.53%

Guardian Token (GUARDIAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00060494. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUARDIAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUARDIAN είναι $ 0.00085109, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00053741.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUARDIAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +6.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Πληροφορίες αγοράς

$ 419.41K
$ 419.41K$ 419.41K

--
----

$ 419.41K
$ 419.41K$ 419.41K

693.31M
693.31M 693.31M

693,308,389.030029
693,308,389.030029 693,308,389.030029

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Guardian Token είναι $ 419.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUARDIAN είναι 693.31M, με συνολική προσφορά 693308389.030029. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 419.41K

Guardian Token (GUARDIAN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Guardian Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Guardian Token σε USD ήταν $ -0.0001113837.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Guardian Token σε USD ήταν $ -0.0001022808.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Guardian Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0001113837-18.41%
60 Ημέρες$ -0.0001022808-16.90%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Guardian Token (GUARDIAN) Πόρος

Guardian Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Guardian Token (GUARDIAN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Guardian Token (GUARDIAN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Guardian Token.

Ελέγξτε την Guardian Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

GUARDIAN σε Τοπικά Νομίσματα

Guardian Token (GUARDIAN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Guardian Token (GUARDIAN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GUARDIAN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Guardian Token (GUARDIAN)

Πόσο αξίζει το Guardian Token (GUARDIAN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GUARDIAN στο USD είναι 0.00060494 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GUARDIAN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GUARDIAN σε USD είναι $ 0.00060494. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Guardian Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GUARDIAN είναι $ 419.41K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GUARDIAN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GUARDIAN είναι 693.31M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GUARDIAN;
Το GUARDIAN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00085109 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GUARDIAN;
Το GUARDIAN είχε τιμή ATL ύψους 0.00053741 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GUARDIAN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GUARDIAN είναι -- USD.
Θα ανέβει το GUARDIAN υψηλότερα φέτος;
Το GUARDIAN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GUARDIAN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Guardian Token (GUARDIAN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

