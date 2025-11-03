Guardian Golden Ball (GBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006869 $ 0.00006869 $ 0.00006869 Κατώτ. 24H $ 0.00009041 $ 0.00009041 $ 0.00009041 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006869$ 0.00006869 $ 0.00006869 Υψηλ. 24H $ 0.00009041$ 0.00009041 $ 0.00009041 Υψηλή συνέχεια $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006301$ 0.00006301 $ 0.00006301 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.11%

Guardian Golden Ball (GBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006869 και ενός υψηλού $ 0.00009041, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GBT είναι $ 0.01423353, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006301.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GBT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -7.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 200.00M 200.00M 200.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Guardian Golden Ball είναι $ 16.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GBT είναι 200.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.79K