Η σημερινή ζωντανή τιμή GT3 Finance είναι 0.00593369 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GT3 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GT3 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GT3

Πληροφορίες Τιμής GT3

Τι είναι το GT3

Whitepaper GT3

Επίσημος Ιστότοπος GT3

Tokenomics GT3

Προβλέψεις Τιμών GT3

GT3 Finance Λογότ.

GT3 Finance Τιμή (GT3)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GT3 σε USD

+4.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
GT3 Finance (GT3) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:30:32 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

+0.00%

+4.88%

+4.57%

+4.57%

GT3 Finance (GT3) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00593369. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GT3 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00563445 και ενός υψηλού $ 0.00593641, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GT3 είναι $ 0.00811755, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00563445.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GT3 έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +4.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GT3 Finance (GT3) Πληροφορίες αγοράς

--
----

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GT3 Finance είναι $ 936.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GT3 είναι 157.85M, με συνολική προσφορά 157852627.7817858. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 936.68K

GT3 Finance (GT3) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από GT3 Finance σε USD ήταν $ +0.00027603.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GT3 Finance σε USD ήταν $ -0.0007572260.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GT3 Finance σε USD ήταν $ -0.0007358262.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GT3 Finance σε USD ήταν $ -0.000341011601062579.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00027603+4.88%
30 ημέρες$ -0.0007572260-12.76%
60 Ημέρες$ -0.0007358262-12.40%
90 Ημέρες$ -0.000341011601062579-5.43%

Τι είναι GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

GT3 Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το GT3 Finance (GT3) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία GT3 Finance (GT3) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το GT3 Finance.

Ελέγξτε την GT3 Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

GT3 σε Τοπικά Νομίσματα

GT3 Finance (GT3) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του GT3 Finance (GT3) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GT3 token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με GT3 Finance (GT3)

Πόσο αξίζει το GT3 Finance (GT3) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GT3 στο USD είναι 0.00593369 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GT3 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GT3 σε USD είναι $ 0.00593369. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του GT3 Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GT3 είναι $ 936.68K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GT3;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GT3 είναι 157.85M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GT3;
Το GT3 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00811755 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GT3;
Το GT3 είχε τιμή ATL ύψους 0.00563445 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GT3;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GT3 είναι -- USD.
Θα ανέβει το GT3 υψηλότερα φέτος;
Το GT3 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GT3 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:30:32 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

