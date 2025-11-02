GT3 Finance (GT3) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00563445 $ 0.00563445 $ 0.00563445 Κατώτ. 24H $ 0.00593641 $ 0.00593641 $ 0.00593641 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00563445$ 0.00563445 $ 0.00563445 Υψηλ. 24H $ 0.00593641$ 0.00593641 $ 0.00593641 Υψηλή συνέχεια $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00563445$ 0.00563445 $ 0.00563445 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.57%

GT3 Finance (GT3) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00593369. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GT3 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00563445 και ενός υψηλού $ 0.00593641, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GT3 είναι $ 0.00811755, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00563445.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GT3 έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +4.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GT3 Finance (GT3) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 936.68K$ 936.68K $ 936.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 936.68K$ 936.68K $ 936.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 157.85M 157.85M 157.85M Συνολικός Όγκος 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GT3 Finance είναι $ 936.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GT3 είναι 157.85M, με συνολική προσφορά 157852627.7817858. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 936.68K