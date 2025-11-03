GROKAN APP (GROKAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.04%

GROKAN APP (GROKAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GROKAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GROKAN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GROKAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GROKAN APP (GROKAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.45M 999.45M 999.45M Συνολικός Όγκος 999,449,103.133116 999,449,103.133116 999,449,103.133116

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GROKAN APP είναι $ 7.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GROKAN είναι 999.45M, με συνολική προσφορά 999449103.133116. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.61K