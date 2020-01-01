Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Grok Girl (GROKGIRL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Grok Girl (GROKGIRL) Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices. Επίσημη ιστοσελίδα: https://grok-girl.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://grok-girl.gitbook.io/girl-grok-whitepaper/ Αγοράστε GROKGIRL τώρα!

Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Grok Girl (GROKGIRL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 35.95K $ 35.95K $ 35.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000000000085594 $ 0.000000000000085594 $ 0.000000000000085594 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Grok Girl (GROKGIRL)

Tokenomics Grok Girl (GROKGIRL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Grok Girl (GROKGIRL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GROKGIRL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GROKGIRL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GROKGIRL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GROKGIRL token!

