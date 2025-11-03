GREENSOLO (GREENSOLO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01344236$ 0.01344236 $ 0.01344236 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.78%

GREENSOLO (GREENSOLO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GREENSOLO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GREENSOLO είναι $ 0.01344236, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GREENSOLO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GREENSOLO (GREENSOLO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,959,620.807454 999,959,620.807454 999,959,620.807454

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GREENSOLO είναι $ 5.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GREENSOLO είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999959620.807454. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.36K