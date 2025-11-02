Green Dildo Coin (DILDO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00203541 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.07%

Green Dildo Coin (DILDO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DILDO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DILDO είναι $ 0.00203541, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DILDO έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Green Dildo Coin (DILDO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.30K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Green Dildo Coin είναι $ 44.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DILDO είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.30K