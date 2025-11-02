Grand Gangsta City ($GGC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00208941 Υψηλ. 24H $ 0.0021734 Υψηλή συνέχεια $ 0.01587433 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00179572 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.30%

Grand Gangsta City ($GGC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00213948. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $GGC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00208941 και ενός υψηλού $ 0.0021734, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $GGC είναι $ 0.01587433, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00179572.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $GGC έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, +0.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.96M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 918.25M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Grand Gangsta City είναι $ 1.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $GGC είναι 918.25M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.14M