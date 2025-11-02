ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Grand Gangsta City είναι 0.00213948 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο $GGC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής $GGC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Grand Gangsta City είναι 0.00213948 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο $GGC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής $GGC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το $GGC

Πληροφορίες Τιμής $GGC

Τι είναι το $GGC

Επίσημος Ιστότοπος $GGC

Tokenomics $GGC

Προβλέψεις Τιμών $GGC

Grand Gangsta City Λογότ.

Grand Gangsta City Τιμή ($GGC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 $GGC σε USD

$0.00213948
+0.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:29:36 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00208941
Κατώτ. 24H
$ 0.0021734
Υψηλ. 24H

$ 0.00208941
$ 0.0021734
$ 0.01587433
$ 0.00179572
-0.69%

+0.63%

-7.30%

-7.30%

Grand Gangsta City ($GGC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00213948. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $GGC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00208941 και ενός υψηλού $ 0.0021734, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $GGC είναι $ 0.01587433, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00179572.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $GGC έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, +0.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.96M
--
$ 2.14M
918.25M
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Grand Gangsta City είναι $ 1.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $GGC είναι 918.25M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.14M

Grand Gangsta City ($GGC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Grand Gangsta City σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Grand Gangsta City σε USD ήταν $ -0.0007529741.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Grand Gangsta City σε USD ήταν $ -0.0010160698.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Grand Gangsta City σε USD ήταν $ -0.005516040396233034.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.63%
30 ημέρες$ -0.0007529741-35.19%
60 Ημέρες$ -0.0010160698-47.49%
90 Ημέρες$ -0.005516040396233034-72.05%

Τι είναι Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Grand Gangsta City ($GGC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Grand Gangsta City Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Grand Gangsta City ($GGC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Grand Gangsta City ($GGC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Grand Gangsta City.

Ελέγξτε την Grand Gangsta City πρόβλεψη τιμής τώρα!

$GGC σε Τοπικά Νομίσματα

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Grand Gangsta City ($GGC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του $GGC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Grand Gangsta City ($GGC)

Πόσο αξίζει το Grand Gangsta City ($GGC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή $GGC στο USD είναι 0.00213948 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή $GGC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του $GGC σε USD είναι $ 0.00213948. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Grand Gangsta City;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το $GGC είναι $ 1.96M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του $GGC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του $GGC είναι 918.25M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του $GGC;
Το $GGC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01587433 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του $GGC;
Το $GGC είχε τιμή ATL ύψους 0.00179572 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του $GGC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το $GGC είναι -- USD.
Θα ανέβει το $GGC υψηλότερα φέτος;
Το $GGC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την $GGC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

