grail (SN81) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 Κατώτ. 24H $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 Υψηλ. 24H $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 Υψηλή συνέχεια $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Χαμηλότερη τιμή $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.43%

grail (SN81) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4.35. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN81 μεταξύ ενός χαμηλού $ 4.24 και ενός υψηλού $ 4.6, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN81 είναι $ 7.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.92.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN81 έχει αλλάξει κατά -1.40% την τελευταία ώρα, -5.38% τις τελευταίες 24 ώρες και +17.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

grail (SN81) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.36M 2.36M 2.36M Συνολικός Όγκος 2,363,830.989468277 2,363,830.989468277 2,363,830.989468277

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του grail είναι $ 10.29M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN81 είναι 2.36M, με συνολική προσφορά 2363830.989468277. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.29M