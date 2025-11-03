Gorbagana Daemon (OSCAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.36%

Gorbagana Daemon (OSCAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OSCAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OSCAR είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OSCAR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -6.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gorbagana Daemon (OSCAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.88M 999.88M 999.88M Συνολικός Όγκος 999,875,844.812363 999,875,844.812363 999,875,844.812363

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gorbagana Daemon είναι $ 30.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OSCAR είναι 999.88M, με συνολική προσφορά 999875844.812363. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.44K