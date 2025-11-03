Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.93%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOR/ACC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOR/ACC είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOR/ACC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.85M 999.85M 999.85M Συνολικός Όγκος 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gorbagana Acceleration είναι $ 5.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOR/ACC είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999851596.583026. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.04K