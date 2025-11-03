gooncoin Τιμή (GOONCOIN)
+1.24%
+38.44%
+32.75%
+32.75%
gooncoin (GOONCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOONCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOONCOIN είναι $ 0.0017408, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOONCOIN έχει αλλάξει κατά +1.24% την τελευταία ώρα, +38.44% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του gooncoin είναι $ 20.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOONCOIN είναι 996.64M, με συνολική προσφορά 996635539.354288. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.68K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από gooncoin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από gooncoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από gooncoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από gooncoin σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|+38.44%
|30 ημέρες
|$ 0
|-17.46%
|60 Ημέρες
|$ 0
|-97.69%
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
The Rise of “Goon”: Word of the Year
Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”
Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.
The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.
Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.
Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.
Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|11-02 15:42:00
|Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.
