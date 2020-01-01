Goodle ($GOODLE) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Goodle ($GOODLE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Πληροφορίες Goodle ($GOODLE)

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:

-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch

  • Accelerates meme inspired liquidity for creators
  • Community-centric approach to DeFi and entertainment
  • Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth

Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.

🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:

-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi

  • Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
  • Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
  • Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers

Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

Επίσημη ιστοσελίδα:
http://gogoodle.com/

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Goodle ($GOODLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 28.43K
Συνολική προμήθεια:
$ 100.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 78.27B
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 36.32K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0
Τρέχουσα τιμή:
$ 0
Tokenomics Goodle ($GOODLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Goodle ($GOODLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός $GOODLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα $GOODLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $GOODLE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $GOODLE token!

Πρόβλεψη Τιμής $GOODLE

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $GOODLE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $GOODLE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Αποποίηση ευθυνών

