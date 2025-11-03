Good Rudi (GOODRUDI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001763 $ 0.00001763 $ 0.00001763 Κατώτ. 24H $ 0.00001811 $ 0.00001811 $ 0.00001811 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001763$ 0.00001763 $ 0.00001763 Υψηλ. 24H $ 0.00001811$ 0.00001811 $ 0.00001811 Υψηλή συνέχεια $ 0.00096358$ 0.00096358 $ 0.00096358 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001763$ 0.00001763 $ 0.00001763 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.38%

Good Rudi (GOODRUDI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001769. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOODRUDI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001763 και ενός υψηλού $ 0.00001811, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOODRUDI είναι $ 0.00096358, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001763.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOODRUDI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Good Rudi (GOODRUDI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.53M 999.53M 999.53M Συνολικός Όγκος 999,528,949.994243 999,528,949.994243 999,528,949.994243

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Good Rudi είναι $ 17.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOODRUDI είναι 999.53M, με συνολική προσφορά 999528949.994243. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.68K