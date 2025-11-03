Goliath (GOLIATH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00137047 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.38%

Goliath (GOLIATH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOLIATH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOLIATH είναι $ 0.00137047, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOLIATH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Goliath (GOLIATH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.63K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.50M Συνολικός Όγκος 999,502,465.081757

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Goliath είναι $ 7.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOLIATH είναι 999.50M, με συνολική προσφορά 999502465.081757. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.63K