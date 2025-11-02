Goldn (GOLDN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00104682 $ 0.00104682 $ 0.00104682 Κατώτ. 24H $ 0.00108124 $ 0.00108124 $ 0.00108124 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00104682$ 0.00104682 $ 0.00104682 Υψηλ. 24H $ 0.00108124$ 0.00108124 $ 0.00108124 Υψηλή συνέχεια $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00096025$ 0.00096025 $ 0.00096025 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.41%

Goldn (GOLDN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00107064. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOLDN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00104682 και ενός υψηλού $ 0.00108124, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOLDN είναι $ 0.00218317, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00096025.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOLDN έχει αλλάξει κατά +1.63% την τελευταία ώρα, -0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Goldn (GOLDN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.00B 14.00B 14.00B Συνολικός Όγκος 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Goldn είναι $ 14.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOLDN είναι 14.00B, με συνολική προσφορά 14000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.99M