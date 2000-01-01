Goldilocks DAO (LOCKS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Goldilocks DAO (LOCKS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Goldilocks DAO (LOCKS) Goldilocks DAO is a Berachain-native DeFi hub featuring a custom AMM (Goldiswap), NFT lending (Goldilend), and yield-tokenizing vaults (Goldivaults). Goldiswap introduces an “up-only” floor price and lets users unlock deep, interest-free liquidity without risk of liquidation. The Goldilocks DAO aims to offer unique and novel yield opportunities that drive value to Goldiswap, and grow a significant Treasury for LOCKS holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.goldilocksdao.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://goldilocks.gitbook.io/docs Αγοράστε LOCKS τώρα!

Goldilocks DAO (LOCKS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Goldilocks DAO (LOCKS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 226.51M $ 226.51M $ 226.51M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02144746 $ 0.02144746 $ 0.02144746 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01289382 $ 0.01289382 $ 0.01289382 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01440723 $ 0.01440723 $ 0.01440723 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Goldilocks DAO (LOCKS)

Tokenomics Goldilocks DAO (LOCKS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Goldilocks DAO (LOCKS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LOCKS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LOCKS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOCKS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOCKS token!

