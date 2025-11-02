GoldenCat (CATS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001058$ 0.00001058 $ 0.00001058 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.45%

GoldenCat (CATS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CATS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CATS είναι $ 0.00001058, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CATS έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -0.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GoldenCat (CATS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 690.69B 690.69B 690.69B Συνολικός Όγκος 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GoldenCat είναι $ 92.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CATS είναι 690.69B, με συνολική προσφορά 690689999999.9999. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 92.92K