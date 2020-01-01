Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Golden Kappa (GKAPPA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Golden Kappa (GKAPPA) Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gkappa.org/ Αγοράστε GKAPPA τώρα!

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Golden Kappa (GKAPPA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 76.10K $ 76.10K $ 76.10K Συνολική προμήθεια: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 76.10K $ 76.10K $ 76.10K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Golden Kappa (GKAPPA)

Tokenomics Golden Kappa (GKAPPA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Golden Kappa (GKAPPA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GKAPPA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GKAPPA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GKAPPA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GKAPPA token!

