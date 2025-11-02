Golden Donkey (GDK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00015272 Υψηλ. 24H $ 0.00016845 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016845 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000462 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +33.52%

Golden Donkey (GDK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015895. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GDK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015272 και ενός υψηλού $ 0.00016845, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GDK είναι $ 0.00016845, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000462.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GDK έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, +1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +33.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Golden Donkey (GDK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.59M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Golden Donkey είναι $ 1.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GDK είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.59M