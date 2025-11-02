ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Golden Donkey είναι 0.00015895 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GDK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GDK εύκολα στη MEXC τώρα.

Golden Donkey Τιμή (GDK)

$0.00015895
+1.50%1D
Golden Donkey (GDK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Golden Donkey (GDK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00015272
Κατώτ. 24H
$ 0.00016845
Υψηλ. 24H

$ 0.00015272
$ 0.00016845
$ 0.00016845
$ 0.0000462
-0.89%

+1.57%

+33.52%

+33.52%

Golden Donkey (GDK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015895. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GDK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015272 και ενός υψηλού $ 0.00016845, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GDK είναι $ 0.00016845, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000462.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GDK έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, +1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +33.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Golden Donkey (GDK) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.59M
--
$ 1.59M
10.00B
10,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Golden Donkey είναι $ 1.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GDK είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.59M

Golden Donkey (GDK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.57%
30 ημέρες$ 0--
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Golden Donkey Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Golden Donkey (GDK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Golden Donkey (GDK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Golden Donkey.

Ελέγξτε την Golden Donkey πρόβλεψη τιμής τώρα!

Golden Donkey (GDK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Golden Donkey (GDK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GDK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Golden Donkey (GDK)

Πόσο αξίζει το Golden Donkey (GDK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GDK στο USD είναι 0.00015895 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GDK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GDK σε USD είναι $ 0.00015895. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Golden Donkey;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GDK είναι $ 1.59M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GDK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GDK είναι 10.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GDK;
Το GDK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00016845 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GDK;
Το GDK είχε τιμή ATL ύψους 0.0000462 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GDK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GDK είναι -- USD.
Θα ανέβει το GDK υψηλότερα φέτος;
Το GDK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GDK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Golden Donkey (GDK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

