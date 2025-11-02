Golden Donkey Τιμή (GDK)
-0.89%
+1.57%
+33.52%
+33.52%
Golden Donkey (GDK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015895. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GDK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015272 και ενός υψηλού $ 0.00016845, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GDK είναι $ 0.00016845, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000462.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GDK έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, +1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +33.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Golden Donkey είναι $ 1.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GDK είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.59M
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Golden Donkey σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|+1.57%
|30 ημέρες
|$ 0
|--
|60 Ημέρες
|$ 0
|--
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.
GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.
GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).
GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.
The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.
GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.
A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.
GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”
To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.
Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.
Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!
Πόσο θα αξίζει το Golden Donkey (GDK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Golden Donkey (GDK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Golden Donkey.
Ελέγξτε την Golden Donkey πρόβλεψη τιμής τώρα!
Η κατανόηση των tokenomics του Golden Donkey (GDK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GDK token τώρα!
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|11-02 15:42:00
|Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.
Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά
Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών
Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές
Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο