Gold xStock (GLDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 370.02 $ 370.02 $ 370.02 Κατώτ. 24H $ 378.32 $ 378.32 $ 378.32 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 370.02$ 370.02 $ 370.02 Υψηλ. 24H $ 378.32$ 378.32 $ 378.32 Υψηλή συνέχεια $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Χαμηλότερη τιμή $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.55%

Gold xStock (GLDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $370.49. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GLDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 370.02 και ενός υψηλού $ 378.32, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GLDX είναι $ 4,340.05, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 300.95.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GLDX έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -1.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gold xStock (GLDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.11K 5.11K 5.11K Συνολικός Όγκος 29,899.96475353 29,899.96475353 29,899.96475353

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gold xStock είναι $ 1.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GLDX είναι 5.11K, με συνολική προσφορά 29899.96475353. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.14M